Иран навел ракеты Emad-1 и Fattah-2 на случай агрессии США

Иранские войска подготовились к провокации со стороны США. Они загрузили в пусковые установки сотни баллистических ракет и ждут приказа открыть огонь, сообщил Telegram-канал «Русское оружие» .

По всему Ирану расположены подземные стратегические базы с пусковыми установками. Военные загрузили в них сотни баллистических ракет, в том числе перспективные Emad-1 и Fattah-2. Они готовы открыть огонь в случае агрессии со стороны американских сил.

Предполагается, что ответный удар придется по базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Из-за этого ВВС и ВМС США увеличили количество малозаметных стратегических ракетоносцев на аэродроме подскока до семи штук и мобилизовали ракетоносцы с противорадиолокационными и тактическими ракетами.

Иран отказал США в прямых переговорах по ядерной программе, согласившись лишь на участие третьих стран. Американский президент Дональд Трамп пригрозил республике «невиданными ранее бомбардировками», если не удастся заключить соглашение.