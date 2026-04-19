Иранцы на 200% чаще стали покупать недвижимость в Турции

Среди граждан Ирана подскочил спрос на жилье в Турции. Об этом сообщила Türkiye Gazetesi .

На фоне эскалации на Ближнем Востоке интерес иранцев к покупке недвижимости вырос на 200%.

Граждане Исламской Республики считаются крупнейшей группой зарубежных покупателей жилья на турецкой территории. В 2025 году им продали порядка 1,9 тысячи объектов недвижимости. Опережают эти показатели только россияне.

Чаще всего квартиры и дома приобретают в Анталье и Стамбуле, именно там сосредотачивается большая часть сделок с иностранцами.

Ранее Иран снова закрыл Ормузский пролив для коммерческих судов. Корпус стражей исламской революции уточнил, что канал заработает, когда США снимут морскую блокаду.

Иранские военные пригрозили ударить по любому кораблю, который попытается приблизиться к проливу. Они объяснили это тем, что такие действия будут расцениваться как сотрудничество с врагом.