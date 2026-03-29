Иранцам аннулировали ВНЖ в ОАЭ

Власти Объединенных Арабских Эмиратов аннулировали для граждан Ирана все виды на жительство. Об этом сообщило издание Tehran Times в социальной сети X.

В частности, ОАЭ отменило так называемые золотые ВНЖ, выдаваемые при инвестициях в государство. Таким образом, Эмираты присвоили себе около 530 миллиардов долларов. Официально власти ОАЭ эту информацию пока не подтверждали.

Ранее СМИ сообщали, что ОАЭ рассматривают вероятность усиления поддержки США в военной операции против Ирана и не исключают участия своих военных подразделений в конфликте. К ним может присоединиться и Саудовская Аравия.

До этого иранские беспилотники нанесли удар по производству металлургической компании Emirates Global Aluminium в особой экономической зоне Абу-Даби. Ранения получили несколько человек. Ущерб предприятию пока неизвестен.