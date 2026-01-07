Иран опроверг сообщения о захвате протестующими округа Малекшахи

Информация о захвате протестующими округа Малекшахи в Иране является недостоверной. Об этом сообщило агентство Tasnim .

Издание прокомментировало публикации западной прессы о том, что протестующие устроили столкновения с правоохранителями и установили контроль над округом. По его данным, в Малекшахи во время беспорядков действительно погиб сотрудник полиции, но сейчас обстановка спокойная.

«В данный момент благодаря присутствию сил безопасности в этом округе ситуация полностью нормализована», — подчеркнули в Tasnim.

Связанные с сепаратистскими группировками злоумышленники попытались устроить провокации на похоронах двух человек, погибших при протестах. Преступники устроили нападения на банки, уничтожили документацию и оборудование, а также открыли огонь по правоохранителям, призывавших демонстрантов прекратить акцию протеста.

Ранее газета The Times допустила, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи может сбежать из страны из-за массовых протестов. По информации издания, аятолла подготовил план для отъезда из республики.