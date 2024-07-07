Иранский эсминец завалился на бок в Персидском заливе

YJC: при ремонте в Персидском заливе эсминец Sahand ВМС Ирана потерял равновесие

У причала в районе города Бендер-Аббас иранской провинции Хормозган при ремонте потерял равновесие эскадренный миноносец Sahand военно-морских сил армии Ирана. Об этом сообщило агентство YJC .

Глубина у берега была небольшой, поэтому судну удалось довольно быстро вернуть равновесие.

По данным журналистов, пострадали несколько человек. Их доставили в больницы.

Агентство Tasnim уточнило, что находившийся в Персидском заливе эсминец накренился из-за попадание воды в цистерны.

Гендиректор верфи ISOICO Салман Зарби в беседе с ISNA назвал возможной причиной случившегося неисправность балластной цистерны. Он также допустил, что вода попасть из места расположения валов эсминца во время ремонта. Корабль частично затопило.

Эсминец Sahand спустили на воду в декабре 2018 года после шестилетнего строительства. Его оснастили двумя типами ракет — «земля-земля» и «земля-воздух» — современной станцией радиолокации. На корабле есть вертолетная площадка, в течение пяти месяцев в плавании ему не требуется дозаправка.