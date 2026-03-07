Иранский беспилотник атаковал нефтяной танкер Louise P в Персидском заливе

Иранский беспилотник ударил по нефтяному танкеру Louise P в Персидском заливе. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

По данным КСИР, судно, следовавшее под флагом под флагом Маршалловых Островов, было «одним из активов США» и находилось в центральной части Персидского залива, когда по нему нанесли удар. Данных о последствиях атаки нет.

Ранее КСИР заявил об ударе по танкеру в Ормузском проливе с использованием дрона после «игнорирования неоднократных предупреждений» о запрете передвижения.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что военные корабли США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив. Также он распорядился предоставить льготное морское страхование для всех судоходных линий в Персидском заливе на фоне повышенных рисков транспортных компаний.