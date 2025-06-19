Иранские журналисты выдали Макаревича за сбитого израильского летчика

В репортаже иранского агентства Nour New журналисты продемонстрировали фотографию музыканта Андрея Макаревича*, представив его сбитым израильским летчиком истребителя F-35. Ролик быстро удалили, но аудитория успела заметить оплошность.

Об ошибке узнал и сам Макаревич*. Лидер группы «Машина времени» поблагодарил средства массовой информации Ирана за бесплатную рекламу.

Также артист опроверг слухи о спешном отъезде из Израиля на фоне обострившегося конфликта. По словам певца, он никуда не уезжал из страны и по-прежнему поддерживает ЦАХАЛ.

Ранее стало известно, что армия Израиля забрала машину у жены Макаревича*. Автомобиль Mitsubishi понадобился для военных нужд.

*Признан иностранным агентом на территории России.