Иранские журналисты выдали Макаревича за сбитого израильского летчика

В репортаже иранского агентства Nour New журналисты продемонстрировали фотографию музыканта Андрея Макаревича*, представив его сбитым израильским летчиком истребителя F-35. Ролик быстро удалили, но аудитория успела заметить оплошность.
Об ошибке узнал и сам Макаревич*. Лидер группы «Машина времени» поблагодарил средства массовой информации Ирана за бесплатную рекламу.
Также артист опроверг слухи о спешном отъезде из Израиля на фоне обострившегося конфликта. По словам певца, он никуда не уезжал из страны и по-прежнему поддерживает ЦАХАЛ.
Ранее стало известно, что армия Израиля забрала машину у жены Макаревича*. Автомобиль Mitsubishi понадобился для военных нужд.
*Признан иностранным агентом на территории России.
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