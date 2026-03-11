Иранские военные оставили на ракете надпись в память о жертвах Эпштейна

Press TV опубликовал фото иранской ракеты с надписью в память о жертвах Эпштейна

Иранские журналисты опубликовали снимок ракеты, готовящейся к запуску по американо-израильским силам. Ее подписали фразой, адресованной в память о жертвах скандально известного американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Фотографию разместили в телеграм-канале Press TV.

«„В память о жертвах острова Эпштейна“. Надпись на иранской ракете перед ее запуском по позициям США и Израиля», — подчеркнули журналисты.

В 2019 году Эпштейна обвинили в причастности к торговле детьми для сексуальной эксплуатации. В июле того же года финансиста нашли мертвым в камере. Следствие квалифицировало смерть как самоубийство.

До этого стало известно, что американский Минюст не показал 90 протоколов ФБР из 325, связанных с делом Эпштейна. В них есть допросы женщины, которая обвинила в домогательствах американского лидера Дональда Трампа.