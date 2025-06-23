Иранские спецслужбы задержали в Исфахане трех украинских разведчиков

Спецслужбы Ирана задержали в Исфахане трех диверсантов из Украины, которые планировали совершить атаку на завод беспилотников. Об этом сообщило агентство Mashreghnews .

По его данным, задержанные являются агентами украинской разведки. Официально эта информация не подтверждалась.

«На фоне заявления иранского Министерства разведки об аресте трех украинских разведчиков в Исфахане [президент] Владимир Зеленский занял жесткую позицию в отношении Ирана», — отметило издание.

Ранее издание «Страна.ua» предупредило, что удары США по исламской республике обернутся для Украины серьезными последствиями. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, ВСУ перестанут получать помощь от Белого дома. Также из-за атаки на Иран вырастут цены на российскую нефть.

Решение США об ударах по иранским объектам не поддержали в европейских странах. Это может свидетельствовать о расколе Запада и начале эры турбулентности, добавило издание.