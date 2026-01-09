Иранские СМИ возобновили публикации после паузы из-за протестов

Крупные СМИ Ирана снова начали публикации после паузы, которая продлилась несколько часов из-за акций протеста и отключения интернета. Первая публикация в Telegram появилась от агентства Shafaqna.

Публикации появились в Telegram, сайты многих СМИ по-прежнему остаются недоступными.

Интернет в стране отключили после распространения в соцсетях кадров и видеороликов с шествиями в иранских городах. На записях участники акций скандировали лозунги против действующих властей Ирана.

Ранее Иран опроверг сообщения о захвате протестующими округа Малекшахи. Агентство Tasnim прокомментировало публикации западной прессы о том, что протестующие устроили столкновения с правоохранителями и установили контроль над округом. В Малекшахи во время беспорядков погиб сотрудник полиции, но обстановка сохраняется спокойная.