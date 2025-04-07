Иранские СМИ опубликовали симуляцию ракетного удара по военной базе США

В Иране появилось видео, сгенерированное нейросетью и посвященное возможному ракетному удару по американской военной базе на острове Диего-Гарсия. Об этом сообщило иранское неправительственное информагентство Mashregh .

Остров, на котором с 1973 года размещается британо-американская база, входит в состав архипелага Чагос, принадлежит Маврикию и находится в Индийском океане более чем в четырех тысячах километров от берегов Ирана.

Накануне Reuters со ссылкой на местного чиновника сообщил, что аятолла Али Хаменеи приказал привести вооруженные силы в состояние повышенной готовности из-за угроз со стороны американского президента Дональда Трампа.

Кроме того, власти Ирана предупредили Ирак, Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ и Турцию, что любые их попытки поддерживать США расценят как акт враждебности.