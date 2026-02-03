Иранские катера попытались задержать американский танкер в Ормузском проливе

Военные иранские катера приблизились к американскому танкеру Stena Imperative в Ормузском проливе и попытались остановить его. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Журналисты сослались на информацию, полученную от британской морской охранной компании Vanguard Tech. Она сообщила, что во время прохода через пролив с танкером сблизились три пары «небольших вооруженных лодок», принадлежащих Корпусу стражей исламской революции.

Катера потребовали от капитана танкера, чтобы тот остановил двигатели и подготовился к досмотру. Однако американское судно увеличило скорость и сохранило курс.

«Судно в настоящее время сопровождается американским военным кораблем», — отметили в Vanguard Tech.

По данным компании, Stena Imperative не заходил в территориальные воды Ирана. Танкер в военном сопровождении продолжил путь к Бахрейну, в порт Ситра он прибудет 5 февраля.

Накануне США пришлось отвести авианосец Abraham Lincoln и ударную группу на несколько сотен километров к юго-западу от Персидского залива. Одной из причин такого маневра назвали присутствие в Аравийском море китайского научно-исследовательского корабля Da Yang In Hao. Предположительно, он мог передавать разведданые Ирану.