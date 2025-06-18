Иранская ПВО сбила израильский истребитель F-35

Средства противовоздушной обороны Ирана сбили израильский истребитель F-35 над городом Варамин в провинции Тегеран. Об этом сообщило агентство IRNA .

«Силы ПВО армии Ирана поразили и ликвидировали израильский истребитель F-35 в районе Джавадабад в Варамине», — отметил глава округа.

Военные и силы безопасности Ирана изучают подробности, позднее они объявят дополнительную информацию.

Агентство Fars также подтвердило, что в Варамине в юго-восточной части Тегерана вечером 17 июня сбили передовой израильский беспилотник, его название журналисты не привели.

Агентство Tasnim сообщало в понедельник, что ПВО Ирана ликвидировала четвертый с начала конфликта израильский истребитель F-35 в небе на северо-западе страны.

Ранее стало известно, что Иран установил контроль над воздушным пространством Израиля, писал RT.