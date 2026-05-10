Иран жестко отреагировал на рождение дочери у пресс-секретаря Трампа

Иран поздравил Левитт с рождением дочери, напомнив об атаке США на школу

Посольство Ирана в Армении поздравило пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт с рождением ребенка. Публикацию разместили в социальной сети X .

Дипломаты поздравили представителя администрации США с событием и одновременно напомнили об атаке на иранскую школу для девочек. Они подчеркнули, что 168 погибших девочек тоже были детьми.

«Те 168 детей, которых ваш начальник убил в Минабе, а вы оправдали его действия, тоже были детьми. Когда целуете ребенка, подумайте о матерях этих детей», — заявили в посольстве.

Левитт 28 лет, она стала матерью во второй раз. Пресс-секретарь родила дочь от 60-летнего магната Николаса Риччио.

Атака военных США на начальную школу для девочек в Минабе произошла 28 февраля. Жертвами стали 168 детей. Телеканал CBS News заявил, что удар стать трагической ошибкой: здание школы на устаревших разведданных идентифицировали как часть военного объекта.