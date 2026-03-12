Иран запустил новый ракетный залп по Израилю

Военные Ирана произвели очередной запуск ракет в направлении Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Hadath .

По его данным, под основной удар попали цели в северной части еврейского государства.

О числе ракет, выпущенных в сторону Израиля, или их модификациях информации не поступало.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер допустил, что Иран повысит ставки на возможных мирных переговорах, так как военные могут спокойно бомбить стратегически важные объекты Израиля и США.

Заместитель командующего КСИР Али Фадави предупредил, что Иран в ближайшие дни использует против Израиля и США новые ракетные системы.