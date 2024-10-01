Иран запустил баллистические ракеты по Израилю

Иран запустил по территории Израиля баллистические ракеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ЦАХАЛ.
«Некоторое время назад из Ирана были запущены ракеты в сторону Израиля. <…> ЦАХАЛ делает и будет делать все необходимое для защиты мирных жителей государства Израиль», — говорится в публикации.
На всей территории Израиля звучит сигнал воздушной тревоги. По информации израильских СМИ, Иран выпустил более 100 ракет. Предположительно, Израиль планирует перехватить около 240-250 ракет.
Армия обороны Израиля призовет из резерва четыре бригады для борьбы с «Хезболлой». Об этом ранее сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
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