Иран запросил у России поддержки против атак США и Израиля
Пезешкиан: Иран ждет помощи от России на международной арене
Иран ожидает поддержки России на международной арене в условиях атак со стороны США и Израиля. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, его слова привела пресс-служба президента Исламской Республики.
«Иран надеется, что Россия воспользуется своим потенциалом на международной арене, чтобы поддержать законные права иранского народа в условиях текущих атак», — сказал Пезешкиан.
Ранее официальный представитель генерального штаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что Соединенные Штаты применили против Ирана резервы вооружения, которое хранилось для третьей мировой войны.