Иран запланировал учения с боевой стрельбой в Ормузском проливе

Al Jazeera: Иран предупредил о боевых стрельбах в Ормузском проливе

Иран объявил о планах провести учения с боевой стрельбой в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .

По данным журналистов, военные маневры запланировали на предстоящие воскресенье и понедельник.

Власти направили уведомление судам, которые находятся в акватории пролива. Они сообщили, что стрельбы и движение военных кораблей могут осложнить проход гражданских судов.

Обозреватели отметили, что Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов для поставок нефти и газа, поэтому любые ограничения в этом районе сильно влияют на морскую логистику.

Ранее в США сообщили, что американские силы на Ближнем Востоке находятся в зоне досягаемости иранских ракет. В случае угрозы США нанесут превентивный удар, заявил госсекретарь Марко Рубио членам комитета сената по иностранным делам.