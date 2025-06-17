Иран заявил об уничтожении стратегических позиций Израиля в Тель-Авиве и Хайфе

Иранская армия уничтожила «стратегические позиции» Израиля в городах Тель-Авив и Хайфа. Об этом в эфире государственной телерадиокомпании IRIB заявил командующий сухопутными силами армии Ирана Киюмарс Хейдари.

«В течение дня обладающие разрушительной силой и точные беспилотники различного рода уничтожили стратегические позиции Израиля в Тель-Авиве и Хайфе», — отметил он.

Хейдари добавил, что массированные удары БПЛА с применением передового и новейшего вооружения в ближайшие часы будут только усиливаться.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями рейдов диверсионных групп и воздушных бомбардировок стали атомные объекты, видные физики-ядерщики, генералитет, средства ПВО, авиабазы.