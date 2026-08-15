Иран заявил о захвате трех пилотов после крушения истребителей в Катаре

В Генштабе Ирана рассказали о захваченных в плен в Катаре в марте пилотах Су-24

В Катаре в марте взяли в плен трех пилотов иранских бомбардировщиков Су-24 после крушения в ходе боевого вылета. Об этом сообщил глава комитета по поиску пропавших без вести Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакерзаде, его слова привела гостелерадиокомпания IRIB.

Катарские власти, отметил Бакерзаде, за шесть месяцев содержания под стражей не позволили пилотам связаться с родственниками, а также не предоставили к ним доступ иранским официальным лицам.

Предварительно, боевые самолеты летали в направлении американской базы Аль-Удейд, на которой в тот момент находились около 10 тысяч военнослужащих. На перехват целей поднялись истребители F-15, сбитые иранские бомбардировщики упали в море.

В начале августа в Иране заявили об уничтожении трех американских истребителей F-35 в ходе атаки по авиабазе Аль-Азрак в Иордании.