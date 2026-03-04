Иран заявил о ликвидации не менее 100 американских морпехов в Дубае

Не менее 100 американских морских пехотинцев, по утверждению иранских военных, погибли в результате удара по объекту США в Дубае. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

По данным иранской стороны, на американской базе в Дубае находились около 160 морпехов. По объекту нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами, после чего США якобы потеряли более сотни военнослужащих.

Накануне очевидцы сообщали о мощных взрывах в городе. Медиаофис Дубая заявил, что в районе сработали системы противовоздушной обороны.

Позднее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что беспилотник ударил по парковке американского консульства в Дубае, после чего на территории возник пожар.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявлял, что ударом по объекту, где находились около 160 американских военных, удалось уничтожить более 40 морских пехотинцев, еще примерно 70 получили ранения.