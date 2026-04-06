Иран заявил о готовности ответить на инициативу США о прекращении огня

Иран выдвинул США собственный перечень требований и условий, отвергнув американский проект из 15 пунктов. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи.

«Этот проект был для нас категорически неприемлем. Вне зависимости от предложений США мы подготовили собственный перечень требований и условий, основанный на наших национальных интересах и суверенитете», — процитировало его агентство IRNA.

По словам Багаи, несколько дней назад через Пакистан и ряд дружественных стран Тегерану передали американское предложение. Иран подготовил контрплан вне зависимости от инициатив Вашингтона.

Дипломат назвал конфликт «навязанной войной» США и Израиля против Ирана и обвинил коалицию в беспрецедентной жестокости. Он также раскритиковал двойственную политику Вашингтона, который предлагает переговоры и одновременно наносит удары.

Ранее Иран отклонил предложение США о временном прекращении огня.