Иран прекратил авиасообщение до утра 7 октября

Иран закрыл воздушное пространство страны на девять часов

Фото: РИА «Новости»

Воздушное пространство Ирана закроют для всех видов воздушных судов с 21:00 воскресенья, 6 октября до 06:00 предстоящего понедельника. Об этом сообщило агентство Aasriran о ссылкой на заявление Национального управления.

В ведомстве уточнили, что на девять часов аэропорты Ирана прекратят принимать и отправлять грузовые и пассажирские рейсы.

Купивших билеты клиентов попросили связаться с перевозчиками для получения консультации о возврате средств. Все авиакомпании перевели на выполнение обязательных инструкций Национального авиационного управления.

В последний раз Иран закрывал свое воздушное пространство перед массированным ударом по Израилю 2 октября, запустив не менее 400 ракет, ожидая немедленного ответа.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что Израиль не оставит обстрел своей территории со стороны Ирана без серьезного ответа. Но в какой форме он пройдет пока неизвестно. При этом эксперт отметил, что не ждет начала крупной войны на Ближнем Востоке.

Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что ответный план по ответу на обстрел со стороны Ирана еще готовится. Но ни сроков, ни формата глава государства не раскрыл.

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