Иран и США определили принципы и цели соглашения по ядерной программе

Представители Ирана и США провели переговоры и согласовали цели и принципы соглашения по ядерной программе республики. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи, его процитировало РИА «Новости» .

«В этот раз нам удалось согласовать ряд принципов и целей будущего соглашения [по иранской ядерной программе]», — подчеркнул дипломат.

Второй раунд переговоров состоялся в Риме, в качестве посредника в них выступил глава МИД Омана. Вторая встреча пройдет 26 апреля в Омане.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что иранские дипломаты попросили США смягчить санкции в обмен на ограничение ядерной программы. Американская делегация предложила республике уменьшить обогащение урана до показателей, предусмотренных Венским ядерным соглашением образца 2015 года.

Взамен Белый дом пообещал ослабить санкции, связанные с покупателями нефти из Китая и атомной сферой.