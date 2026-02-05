Иран захватил два нефтяных танкера в Персидском заливе

IRIB: Иран задержал два судна за контрабанду топлива в Персидском заливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана задержали два судна в Персидском заливе. На борту обнаружили более миллиона литров контрабандного топлива, сообщило иранское гостелерадио IRIB .

«ВМС КСИР… задержали в Персидском заливе два судна, перевозивших контрабандное топливо», — сказали в эфире.

На борту задержанных судов нашли более миллиона литров нелегального топлива. Арестовали 15 членов экипажа, все они иностранцы. Оба судна входили в обширную сеть и последние месяцы незаконно перевозили топливо. Перед захватом ВМС вели за ними наблюдение.

Ранее военные иранские катера приблизились к американскому танкеру Stena Imperative в Ормузском проливе и попытались остановить его. Однако судно увеличило скорость и сохранило курс. Stena Imperative не заходил в территориальные воды Ирана.