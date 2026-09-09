Иран ввел вечный запрет на проход через Ормуз для нарушителей

Иран объявил о пожизненном запрете на проход через Ормузский пролив для судов, которые зайдут в обозначенную Тегераном запретную зону. С таким заявлением выступил представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби, сообщило агентство Fars .

По его словам, любое судно, нарушившее границы этой акватории, лишится права на морские, страховые и логистические услуги. Кроме того, ему откажут в проходе через пролив даже при последующих попытках.

Запретной зоной станет район к востоку от Ормуза, включающий порт Чабахар, а также части Оманского и Аравийского морей.

В конце августа Иран пригрозил нарушителям правил прохода через пролив конфискацией судов, задержанием и штрафами. Независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru назвал это ответом на экономическую блокаду со стороны США.