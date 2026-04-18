Иран восстановил военный контроль над Ормузским проливом

Военные Ирана полностью восстановили строгий военный контроль над Ормузским проливом. Об этом агентству Mehr заявили в Центральном штабе «Хатам аль-Анбия».

Представитель штаба Эбрахим Зольфагари уточнил, что США фактически занимаются пиратством, называя такие действия блокадой.

«Контроль над Ормузским проливом восстановлен, стратегический пролив находится под сильным контролем и управлением вооруженных сил», — подчеркнули в штабе.

С 13 апреля ВМС США начали блокаду морского трафика, выходящего и входящего из портов Ирана по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится порядка 20% мировых поставок газа, нефти и нефтепродуктов.

В Белом доме отмечали, что не связанные с Ираном свободно перемещаются через пролив, если они не платили Тегерану за проход. Иранские власти официально о введении платы не объявляли, но допускали такую возможность.

Ранее Иран объявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов.