Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке

КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

Иран ликвидировал все американские военные базы на Ближнем Востоке, на их восстановление Вашингтону потребуются колоссальные средства. Об этом заявил заместитель командующего Корпуса стражей Исламской революции Али Сардар Фадави, сообщило агентство Fars .

«Если бы американцы знали, сколько их налогов идет на строительство баз на Ближнем Востоке, они бы уже сегодня устроили бунт. Все эти базы сегодня уничтожены», — сказал он.

Ранее в КСИР заявили о желании американского президента Дональда Трампа заключить перемирие. По словам Фадави, глава США пытается найти посредников для переговоров с Ираном из-за давления, которое на него оказывают.

В Тегеране уверены, что это свидетельствует о постепенном поражении Соединенных Штатов.