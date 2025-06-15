Иран ударил по Израилю гиперзвуковой ракетой. Она могла попасть в арабскую деревню

Иранские СМИ сообщили об использовании гиперзвуковой ракеты для удара по израильской Хайфе. Об этом написало местное агентство Mehr , официально такие данные не подтверждены.

Гостелерадиокомпания Ирана IRIB опубликовала кадры, на которых, как утверждается, попал момент попадания гиперзвукового оружия по городу.

По информации источников прессы, для атаки был применен как минимум один гиперзвуковой боеприпас.

Отмечается, что подобные ракеты сложно перехватить современными средствами ПВО из-за их высокой скорости и маневренности. Mehr утверждает, что снаряд поразил некий стратегический комплекс недалеко от Хайфы.

По версии КСИР, пожар возник на нефтеперерабатывающем заводе.

Израильская газета The Times of Israel опубликовала видео, на котором еврейская семья радуется, когда иранские баллистические ракеты падают на город у Хайфы. Дело в том, что речь идет об израильском арабском городе Тамра.

По данным израильских спасателей, одна из ракет, выпущенных в этот районе сегодня вечером, попала в двухэтажный дом в Тамре. Погибла женщина, еще 13 человек получили ранения.

Газета отмечает, что жители этого арабского израильского города давно жаловались, что в районе не хватает бомбоубежищ.

Вечером в субботу, 14 июня, Израиль также ударил по Тегерану. Одновременно израильские ВВС попытались ликвидировать лидера хуситов в Йемене.