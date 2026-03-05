Политолог Можегов заявил, что конфликт в Персидском заливе вышел из-под контроля Трампа

Политолог Владимир Можегов заявил «Ридусу» , что затянувшаяся военная операция против Ирана свидетельствует о потере контроля над ситуацией со стороны администрации американского лидера Дональда Трампа. По словам эксперта, наибольший риск заключается вовсе не в продолжительности конфликта, а в вовлечении новых игроков.

«Трамп прекрасно понимает связанные с этим риски и хотел бы соскочить как можно раньше. Но что сделано, то сделано. Процесс вырвался за пределы контроля его команды», — сказал аналитик.

Можегов подчеркнул вероятность начала сухопутной кампании, что способно подтолкнуть Турцию вмешаться ради подавления активизации курдов внутри Ирана. Такая перспектива вызывает опасения и у Пакистана, ведь возникновение независимого Курдистана крайне невыгодно обеим странам. Специалист предостерег, что подобная эскалация способна втянуть в конфронтацию весь регион, включая государства Персидского залива и Кипр.

Кроме того, политолог обратил внимание на возможные последствия для внутренней политики США: активное участие страны в крупномасштабном региональном противостоянии грозит республиканцам потерей поддержки населения и поражением на выборах в Конгресс, а впоследствии и президентской гонки.