Иран сообщил об уничтожении более 20 израильских F-35 в результате атаки

Shafaqna: в результате атаки Ирана уничтожено более 20 самолетов F-35 Израиля

В результате ракетной атаки в Израиле Иран уничтожил более 20 самолетов F-35. Такое заявление сделало иранское агентство Shafaqna .

«Интернет-сообщения говорят об уничтожении более 20 самолетов F-35 Израиля в результате ракетного удара Ирана», — указали авторы статьи.

Во вторник Иран нанес массированный удар по Израилю. СМИ указали, что с территории еврейского государства прилетело около 500 ракет. Израильские власти зафиксировали несколько попаданий, системы ПВО не справляются с масштабами удара.

В Сети появилось видео с попаданием иранской ракеты в израильскую школу. На кадрах видны последствия удара — разрушенное здание, покореженный забор и обломки стен.