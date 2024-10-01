Иран сообщил об уничтожении более 20 израильских F-35 в результате атаки

Shafaqna: в результате атаки Ирана уничтожено более 20 самолетов F-35 Израиля

Chen Junqing/XinHua
Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

В результате ракетной атаки в Израиле Иран уничтожил более 20 самолетов F-35. Такое заявление сделало иранское агентство Shafaqna.

«Интернет-сообщения говорят об уничтожении более 20 самолетов F-35 Израиля в результате ракетного удара Ирана», — указали авторы статьи.

Во вторник Иран нанес массированный удар по Израилю. СМИ указали, что с территории еврейского государства прилетело около 500 ракет. Израильские власти зафиксировали несколько попаданий, системы ПВО не справляются с масштабами удара.

В Сети появилось видео с попаданием иранской ракеты в израильскую школу. На кадрах видны последствия удара — разрушенное здание, покореженный забор и обломки стен.

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