Иран сообщил об ударе США и Израиля по заводу уранового концентрата

ОАЭИ: США и Израиль ударили по производству уранового концентрата в Эрдекане

США и Израиль нанесли удар по заводу в Эрдекане, который производит урановый концентрат. По предварительным данным, выброса радиоактивных элементов не произошло. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана.

Объектом атаки стал завод по производству желтого кека. Так называют концентрат урановой руды, который используют на одном из этапов ядерного цикла.

«Завод по производству желтого кека в Эрдекане, провинция Йезд, стал целью американо-израильских сил», — сообщили в Организации.

Ранее США и Израиль ударили по комплексу по обогащению урана «Шахид Ахмадиан-Рошун» в иранском Натанзе. После технической проверки специалисты не выявили утечки радиоактивных веществ, поэтому угрозы для жителей близлежащих районов не возникло.