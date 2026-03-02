Иран сообщил о повреждении объекта культурного наследия ЮНЕСКО из-за атак

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — дворец Голестан в Тегеране — получил повреждения в результате воздушной атаки США и Израиля. Об этом сообщило иранское агентство ISNA .

Подробностей о характере разрушений дворцового комплекса, расположенного в центре столицы, издание не привело. Голестан был резиденцией Каджарской династии, правившей в Иране с конца XVIII до начала XX века. Именно при Каджарах Тегеран стал столицей страны. Сейчас во дворце открыли музейный комплекс.

Вооруженный конфликт с участием США и Израиля против Ирана начался 28 февраля на фоне безрезультатных переговоров по ядерной программе Тегерана.

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Telegraph заявил, что Вашингтон изначально отводил на устранение руководства исламской республики около двух–трех недель, допускав при этом срок до месяца. По его словам, задачи выполнили значительно быстрее ожидаемого срока.