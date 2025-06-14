Иран обвинили в намерении получить бомбы

ЦАХАЛ атаковал иранские ядерные объекты после того, как узнал о намерениях исламской республики получить 10 атомных бомб и две тысячи ракет. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, его процитировало РИА «Новости» .

Дипломат выступил в парламенте в связи с эскалацией кризиса на Ближнем Востоке. По его словам, разведданные израильских спецслужб свидетельствуют о том, что Иран в ближайшие полгода мог получить ядерное оружие.

«Министр иностранных дел [Израиля] Гидеон Саар заявил мне, что решение о начале операции было основано на точной разведывательной информации о ядерных и ракетных программах Тегерана», — подчеркнул министр.

Ядерное оружие представляет для Израиля экзистенциальную угрозу, а также может дестабилизировать весь регион, добавил он.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о девяти убитых иранских ядерщиках. По информации разведки, специалисты имели опыт создания ядерного оружия.