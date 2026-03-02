Иран снова нанес удар по штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне

Иран, предположительно, вновь нанес удар по штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне. Видео с места опубликовал телеграм-канал «Военная хроника» .

Тегеран мог повторно атаковать объект с применением баллистических ракет и беспилотников. Официального подтверждения этой информации от американской стороны на момент публикации не поступало.

Ранее иранский беспилотник атаковал штаб Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Журналист Fox News Лукас Томлинсон писал в соцсети X, что дрон-камикадзе «Шахед-136» поразил объект. Кадры момента удара публиковало и РИА «Новости»: на видео беспилотник пикирует в куполообразное здание, после чего происходит мощный взрыв.