Иран сам загнал себя в угол. Конфликт с Израилем не перерастет в крупную войну

США вмешаются в ирано-израильский конфликт в случае серьезного ответа Ирана, рассказал 360.ru политолог Андрей Никулин. По его словам, внутри Ирана тоже не все гладко — политические элиты подозревают друг друга в работе на Израиль, а местные жители недовольны ситуацией в стране.

Эксперт отметил — сейчас обсуждается возможность очередного ракетного удара по Израилю и параллельно израильского удара по Ирану — то ли превентивного, то ли ответного.

«В случае иранского серьезного ответа неизбежно в ситуацию вмешаются Штаты, у которых преобладающий военный потенциал в регионе, активный агрессивный иранский ответ сможет спровоцировать суннитские королевства, монархии залива также присоединиться пусть не на израильской прямо стороне, но очевидно на антииранской. В общем, Иран завел себя своей политикой строительства великой персидской империи шиитского мира в очень неприятную ситуацию, когда ресурсы страны в принципе истощены, население уже провело несколько раундов протестов, бунтов, причем с сотнями и тысячами жертв», — объяснил Никулин.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. В ЦАХАЛ сообщили, что атака не нанесла большого вреда.