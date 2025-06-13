Иран сам вышел на связь с Трампом

Иранские представители после удара Израиля пытаются выйти на связь с руководством США. Об этом телеканалу NBC заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, иранцы «сами звонят и хотят говорить».

Глава государства отметил, что контакт хотят наладить те же люди, с которыми Соединенные Штаты работали ранее, хотя «многие из них уже мертвы».

Американский президент одобрил атаку ЦАХАЛ на иранские военные объекты. Израильская армия использовала для этого «лучшее в мире вооружение, которое является американским», подчеркнул Трамп.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ ударил по иранским объектам, связанным с ядерной программой. Жертвами военной операции стали ученые-ядерщики и высокопоставленные командиры.