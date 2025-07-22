Иран, Россия и Китай проведут переговоры по ядерной программе

В Тегеране 22 июля состоятся трехсторонние переговоры по ядерной программе Ирана с участием России и Китая. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью агентству Tasnim .

Багаи подчеркнул, что Россия и Китай как участники ядерной сделки 2015 года «могут играть важную роль в процессах Совета Безопасности ООН». Он напомнил, что эти страны подписали Совместный всеобъемлющий план действий.

Представитель МИД указал, что стороны обсудят возможное возвращение санкций ООН против Ирана. Страны «Евротройки» — Франция, Великобритания и Германия — предупредили Тегеран о готовности восстановить ограничения.

При этом Багаи подчеркнул, что для возвращения санкций, отмененных по СВПД «нет ни юридических, ни логических оснований». Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи перед этим также отмечал, что из сделки вышел именно Вашингтон, а не Иран.

Ранее стало известно, что Иран и страны «европейской тройки» договорились провести переговоры по ядерной проблематике, место и время проведения переговоров на данный момент неизвестны.