Иран разбушевался. Под атаку попала Саудовская Аравия

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии успешно перехватили и уничтожили баллистическую ракету, нацеленную на авиабазу принца Султана. Об этом сообщило Министерство обороны королевства в социальных сетях.

Авиабаза принца Султана — одна из наиболее важных баз королевства. Ее используют ВВС США и Саудовской Аравии. Комплекс расположен недалеко от Эр-Рияда. Ракета ущерба не нанесла.

Помимо ракеты, саудовские военные ликвидировали четыре беспилотника: два из них сбили к северу от столицы страны, еще два перехвачены в пустыне Руб-эль-Хали на пути к крупному нефтяному месторождению Шейба.

Ранее в воскресенье, 8 марта, Саудовская гражданская оборона сообщила о том, что один из иранских снарядов упал в жилом секторе округа Эль-Хардж.

Удар пришелся по территории жилого комплекса клининговой компании, в результате чего погибли два человека (граждане Индии и Бангладеш), еще 12 рабочих получили ранения.

Иран уже пытался атаковать Саудовскую Аравию — 2 марта беспилотник ударил по нефтезаводу в Рас-Тануре, крупнейшему в королевстве. Это моментально взвинтило цены на нефть в мире на 9,32%