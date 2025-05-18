Иран рассмотрит идею создания ядерного консорциума с участием США

Власти Ирана рассмотрят идею создания ядерного консорциума с участием США и стран Ближнего Востока. Об этом заявил замглавы МИД страны Маджид Тахт-Раванчи, чьи слова привело агентство ISNA.
Идею пока не обсуждали, но предложения уже высказали, отметил министр.
«Если дело продвинется дальше и этот вопрос будет поднят серьезно, мы можем рассмотреть его и высказать свое мнение на этот счет», — подчеркнул он.
Ранее иранские власти допустили заключение ядерного соглашения с Соединенными Штатами, если страны подпишут договор на равных условиях. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан выразил готовность пойти на сделку при соблюдении национальных интересов.
Конец уже близко? Степашин раскрыл срок завершения активной фазы конфликта на Украине
Снижение пенсионного возраста и списание ипотеки могут получить участники СВО
Глупая шутка довела 13-летнюю школьницу до реанимации в Петербурге
В Китае фура увезла биотуалет с женщиной внутри
Иммунолог Попова рассказала о преимуществах редиса в похудении
Андрей Малахов признался, почему оберегает сына от публичности
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте