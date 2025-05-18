Иран рассмотрит идею создания ядерного консорциума с участием США

Власти Ирана рассмотрят идею создания ядерного консорциума с участием США и стран Ближнего Востока. Об этом заявил замглавы МИД страны Маджид Тахт-Раванчи, чьи слова привело агентство ISNA .

Идею пока не обсуждали, но предложения уже высказали, отметил министр.

«Если дело продвинется дальше и этот вопрос будет поднят серьезно, мы можем рассмотреть его и высказать свое мнение на этот счет», — подчеркнул он.

Ранее иранские власти допустили заключение ядерного соглашения с Соединенными Штатами, если страны подпишут договор на равных условиях. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан выразил готовность пойти на сделку при соблюдении национальных интересов.