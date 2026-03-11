Иран призвал ОЗХО ввести запрет на удары по химическим предприятиям

Атаковавшие Иран военные США и Израиля нанесли удары по химическим и нефтеперерабатывающим предприятиям, создав угрозу для гражданского населения и окружающей среде. Как сообщила пресс-служба посольства Исламской Республики в Гааге, с таким заявлением представитель страны выступил в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В ходе выступления дипломат заявил, что в ходе бомбардировок американских и израильских военных погибли мирные жители, включая 170 учениц начальной школы.

Он подчеркнул, что такие действия нарушают права человека и гуманитарные принципы, международные нормы и подрывают суверенитет Ирана.

Представитель Исламской Республики обратился к комитету ОЗХО с предложением ввести запрет на атаки по химическим предприятиям во время вооруженных конфликтов.

В минувший понедельник, 9 марта, американский сенатор Линдси Грэм потребовал от Израиля прекратить удары по нефтяной инфраструктуры Ирана. Он подчеркнул, что задача операции «Эпическая ярость» заключается в смене режима и нефтяной сектор имеет важное значение для восстановления страны.