Президент Пезешкиан: сторонникам ядерного оружия нет места в иранской политике

Иран сохраняет принципиальный отказ от разработки ядерного оружия. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан на заседании парламента.

«Четкая позиция государства, на которую неоднократно указывал верховный лидер, заключается в отказе от обладания [ядерным оружием] и отсутствии стремления к его разработке», — сказал он.

Те, кто придерживается иных взглядов, не могут участвовать в формировании политики Ирана, отметил Пезешкиан.

Ранее вице-президент Института ответственной государственной политики Куинси Трита Парси заявил, что Израиль недооценил силы Ирана после ликвидации его военного руководства.

По словам эксперта, в еврейском государстве предположили, что нарушили иранское управление. Однако теперь ясно, что ракеты Ирана успешно проникают через все уровни системы противовоздушной обороны Израиля.