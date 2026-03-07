Иран потребовал от ЮНЕСКО усиленной защиты памятников истории и культуры

Иран обратился к ЮНЕСКО с требованием обеспечить усиленную защиту всех объектов Всемирного наследия на своей территории. Об этом сообщило иранское агентство IRNA .

В письме замминистр культуры Али Дараби отметил, что в условиях напряженной ситуации в регионе уникальное культурное наследие Исламской Республики находится под серьезной угрозой. Послание он адресовал генеральному директору ЮНЕСКО Халеду аль-Анани.

Иран входит в топ-10 стран мира по числу объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — на его территории расположено около 30 таких памятников.

Ранее Иран запросил у России поддержку из-за атак США и Израиля.