Иран поставил условие США для возобновления переговоров

Глава МИД Аракчи: США должны прекратить атаки Ирана для возвращения к диалогу

Иран потребовал от США прекратить атаки на свою территорию, если Штаты хотят возобновления переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству IRNA .

Аракчи отметил, что в результате ответного удара Ирана по Израилю последний находится в столь сложной ситуации, что Соединенные Штаты вынуждены поддерживать Израиль, напрямую атакую иранские объекты.

«Если они хотят вернуться к дипломатическому урегулированию, прежде всего, эти атаки должны прекратиться», — подчеркнул министр.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «слабым» ответ Ирана на бомбежку ядерных объектов. Он отметил, что иранские военные заранее предупредили американцев о планируемых атаках.