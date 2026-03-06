Иран пощады не попросит. Исламская Республика пригрозила врагам «катастрофой»

Иран превратит «эту войну» в «болото» для любого агрессора. Об этом в интервью NBC News заявил министр иностранных дел Исламской республики Сейед Аббас Арагчи. По его словам, иранская армия давно готовилась к такому сценарию.

Арагчи резко высказался о возможности новых переговоров с Вашингтоном. Он напомнил, что в прошлом и в этом году Иран дважды пытался договориться с администрацией Трампа.

Оба раза США начинали атаки прямо в разгар диалога. Министр подчеркнул, что Тегеран больше не верит Белому дому и не видит смысла общаться с теми, кто ведет себя нечестно.

На вопрос о том, боится ли он высадки американских войск, Арагчи ответил, как пишет NBC News, «вызывающим тоном».