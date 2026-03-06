Иран пощады не попросит. Исламская Республика пригрозила врагам «катастрофой»
Глава МИД Ирана пообещал, что любой противник Ирана утонет в «болоте войны»
Иран превратит «эту войну» в «болото» для любого агрессора. Об этом в интервью NBC News заявил министр иностранных дел Исламской республики Сейед Аббас Арагчи. По его словам, иранская армия давно готовилась к такому сценарию.
Арагчи резко высказался о возможности новых переговоров с Вашингтоном. Он напомнил, что в прошлом и в этом году Иран дважды пытался договориться с администрацией Трампа.
Оба раза США начинали атаки прямо в разгар диалога. Министр подчеркнул, что Тегеран больше не верит Белому дому и не видит смысла общаться с теми, кто ведет себя нечестно.
На вопрос о том, боится ли он высадки американских войск, Арагчи ответил, как пишет NBC News, «вызывающим тоном».
Нет, мы ждем их. Потому что мы уверены, что сможем им противостоять, и это стало бы для них большой катастрофой.
Сейед Аббас Арагчи
Министр также уверил, что Иран не просил о перемирии, несмотря на разрушительные удары американо-израильской коалиции.
«Мы не просили о прекращении огня даже в прошлый раз. Раньше именно Израиль просил о прекращении огня. Они потребовали безоговорочного прекращения огня после 12 дней нашего сопротивления их агрессии», — заявил дипломат.
В июне прошлого года весь конфликт с Ираном завершился за 12 дней. За это время США и Израиль смогли практически полностью уничтожить все иранские ядерные объекты.