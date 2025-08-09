Иран пообещал превратить «маршрут Трампа» на Южном Кавказе в кладбище

Проект создания коридора на Южном Кавказе, поддерживаемого США, является «заговорщическим» и направлен на изменение границ и разделение Армении. Об этом, как утверждает Entekhab , заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

По словам Велаяти, этот маршрут не станет экономическим, а превратится в «кладбище наемников Трампа». Помощник Хаменеи подчеркнул, что Иран намерен остановить его совместно с Россией или без ее участия.

Советник добавил, что против реализации проекта выступает и народ Армении. Премьер-министр страны во время визита в Иран якобы также выразил несогласие с планами создания коридора. Велаяти отметил, что реализация инициативы угрожает безопасности Южного Кавказа и Россия, по его словам, стратегически против этого.

Прошедшая в Белом доме встреча президента США Дональда Трампа с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, завершилась подписанием мирного соглашения, которое в том числе дает Вашингтону исключительные права на развитие транспортного коридора через Южный Кавказ.