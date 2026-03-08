Иран пообещал ответить на удары США и Израиля по энергообъектам

Тегеран может начать удары по энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат атаковать подобные объекты в Иране. Об этом заявил центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия», сообщило IRIB .

Там призвали правительства исламских стран как можно скорее предупредить США и Израиль о последствиях подобных действий.

Представитель комиссии по энергетике иранского парламента Исмаил Хосейни сообщил, что накануне вечером под удар попали четыре нефтехранилища в стране. В МИД Ирана заявили, что подобные атаки можно сравнить с химической войной, поскольку в атмосферу выбрасываются токсичные вещества.

В командовании добавили, что до сих пор воздерживались от масштабных ответных атак.

В МИД ОАЭ обратили внимание, что защищают свою безопасность от агрессии, напомнив, что Иран запустил по стране более 1400 баллистических ракет и беспилотников.