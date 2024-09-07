Иран перенесет столицу поближе к югу
Президент Ирана Пезешкиан призвал перенести столицу ближе к Персидскому заливу
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости переноса столицы страны к берегам Персидского залива. Слова главы государства привело агентство Fars.
«Будучи столицей страны, Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у нас нет решения, кроме как переместить сам столичный центр», — сказал он.
Пезешкиан объяснил, что Тегеран больше не может оставаться столицей из-за экономических соображений. Если привозить в город ресурсы с моря, делать из них разную продукцию, а потом снова отправлять на юг — сильно снижается конкурентоспособность государства.
По его словам, в новый столичный центр перенесут все правительственные ведомства, а тегеранцам предоставят возможность переехать туда.
Ранее Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с избранием президентом страны. Российский лидер отметил, что отношения РФ и Ирана носят добрососедский и дружественный характер.