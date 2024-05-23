Иран отверг версию об обнаружении вертолета Раиси турецким беспилотником

В Генштабе ВС Ирана заявили об эффективности собственных беспилотных систем при поиске разбившегося вертолета президента страны Эбрахима Раиси, преуменьшив при этом роль турецкого дрона. Об этом со ссылкой на Reuters сообщил РБК

Представители ВС Ирана пояснили, что собственные беспилотники развернуть оперативно на месте крушения не вышло, поскольку они находились в северной части Индийского океана. Но их отозвали в район ЧП.

Место падения в конечном счете, по официальной версии Тегерана, обнаружили иранские наземные спасатели и свои БПЛА.

Эти комментарии с иранской стороны последовали после серии статей турецкого государственного агентства Anadolu. В минувший понедельник, 20 мая, журналисты сообщили, что ударный беспилотник Bayraktar Akıncı по просьбе иранских властей менее чем за два часа работы в сложных метеоусловиях обнаружил упавший вертолет.

Также на Anadolu вышел материал, авторы которого утверждали, что у Ирана нет беспилотников, способных выполнить подобную поисково-спасательную миссию.

Но Тегеран с такой оценкой не согласился. В Генштабе Ирана в ответ заявили, что хотя Турция направила беспилотник, оснащенный необходимыми техническими средствами, БПЛА все равно не смог точно определить место крушения из-за отсутствия оборудования обнаружения и контрольных точек под облаками.

Иранское агентство IRNA отметило, что координаты вертолета, которые передала турецкая сторона, отклонялись от действительного места на семь километров.