Стали известны новые подробности крушения вертолета президента Ирана

Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили поделился новыми подробностями крушения вертолета, на борту которого находился Эбрахим Раиси. Сам он летел в другой машине.

Всего в воздушной колонне было три вертолета, причем остальные два благополучно приземлились, процитировало слова чиновника иранское агентство IRNA.

Эсмаили отметил, что во время полета были нормальные погодные условия. Только в районе медного рудника Сунгун, находящегося в иранской провинции Восточный Азербайджан, было облачно. При этом облака были немного выше винтокрылых машин.

«Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками», — заявил чиновник.

Эсмаили добавил, что спустя 30 секунд после увеличения высоты их пилот понял, что президентский вертолет пропал. Они отправились на поиски, но не смогли установить с ним контакт. Тогда уже допускали, что машина разбилась.

Экипаж вертолета пытался связаться с пассажирами пропавшей машины, никто не отвечал. Чуть позже на связь вышел имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, который умер через несколько часов.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал иранского президента «человеком слова», а его гибель — большой потерей.